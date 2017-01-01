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巨４―５オ（３日） オリックスが６連勝
更新日時：2017年6月3日(土) PM 05:32
オリックスが６連勝を飾った。一回にＴ―岡田の３ランなどで４点を先行。五回に中島の中前打で加点した。松葉が約２カ月ぶりの２勝目を挙げた。巨人は村田の３戦連発となる満塁本塁打で追い上げたが及ばず、９連敗を喫した。
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