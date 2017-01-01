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英国競馬、Ｗイーグルスが優勝 ダービー

更新日時：2017年6月4日(日) PM 02:37
　英国競馬のダービー（２４１０メートル芝、Ｇ１）は３日、エプソム競馬場で行われ、ウイングスオブイーグルス（ベギー騎乗）が優勝した。２着はクリフスオブモハー、３着はクラックスマン。（共同）

 

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