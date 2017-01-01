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巨１―３オ（４日） 巨人、１１年ぶりの１０連敗
更新日時：2017年6月4日(日) PM 04:32
オリックスが競り勝ち３年ぶりの７連勝。１―１の三回に安達と中島の適時打で２点を勝ち越した。先発の山岡は８回４安打１失点の好投で２勝目。九回は黒木が締めてプロ初セーブ。巨人は打線が決め手を欠き１１年ぶりの１０連敗。
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