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中２―０楽（４日） 中日が無失点リレー

更新日時：2017年6月4日(日) PM 05:30
　中日が４投手による無失点リレーで逃げ切った。ジョーダンが６回３安打で４勝目。伊藤、岩瀬とつなぎ田島が九回を締めて１４セーブ目。打線は五回に大島、ビシエドの連続適時打など４連打で２点を奪った。楽天は今季初の零敗。

 

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