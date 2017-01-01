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２Ａ、中後は１回１／３を無失点 Ｄバックス傘下のジャクソン

更新日時：2017年6月5日(月) PM 04:20
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は４日、チャタヌーガ戦の五回途中から２番手で登板し、１回１／３を無安打無失点、１三振２四死球で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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