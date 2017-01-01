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水球女子、日本は黒星発進 ロシアに敗れる

更新日時：2017年6月6日(火) PM 08:19
　水球女子のワールドリーグは６日、８チームが参加して上海で開幕し、準々決勝の組み合わせを決める１次リーグでＡ組の日本はロシアに９―１８で敗れ、黒星発進となった。（共同）

 

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