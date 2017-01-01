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楽６―１０Ｄ（７日） ＤｅＮＡが３連勝
更新日時：2017年6月7日(水) PM 10:33
ＤｅＮＡが３連勝。一回無死満塁から筒香が押し出し四球を選び、その後も田中浩の２点打など打者一巡で６点を奪った。８―６の七回は筒香と宮崎が連続で押し出し四球を選んだ。熊原は５回６失点で２勝目。楽天は今季初の３連敗。
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