ＤｅＮＡが３連勝。一回無死満塁から筒香が押し出し四球を選び、その後も田中浩の２点打など打者一巡で６点を奪った。８―６の七回は筒香と宮崎が連続で押し出し四球を選んだ。熊原は５回６失点で２勝目。楽天は今季初の３連敗。