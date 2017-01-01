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北朝鮮がミサイル発射か 韓国通信社報じる

更新日時：2017年6月8日(木) AM 07:10
　【ソウル共同】韓国の聯合ニュースは８日、北朝鮮が東部元山から飛翔体数発を発射したと報じた。弾道ミサイルの可能性がある。

 

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