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妻殺害容疑で警察官の逮捕状請求 福岡３人死亡事件

更新日時：2017年6月8日(木) PM 03:02
　福岡県小郡市の住宅で中田由紀子さん（３８）と子ども２人が殺害された事件で、県警は８日、中田さんを殺害した疑いで、県警警察官の夫（３８）の逮捕状を請求した。

 

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