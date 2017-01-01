阪神が競り勝った。１―１の五回に鳥谷の二塁打を足場に攻めて中谷が勝ち越し打。六回は福留が加点した。メッセンジャーは救援陣にも助けられて７勝目。オリックスは六回にモレルの二塁打で１点差に迫ったが、後が続かなかった。