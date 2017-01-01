広島が５連勝を飾った。一回に鈴木の１２号２ランで先制し、五回に丸の２点二塁打で加点。４―３と追い上げられたが九回に会沢の犠飛で１点を加えた。岡田は七回途中１失点で６勝目。今村が１１セーブ目。日本ハムは５連敗を喫した。