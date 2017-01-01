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アストロズのカイケルがＤＬ入り 首の違和感で
更新日時：2017年6月9日(金) AM 09:24
米大リーグ、アストロズは８日、エース左腕のカイケルが首の違和感で１０日間の故障者リスト（ＤＬ）に入ったと発表した。今季は開幕９連勝で防御率１・６７。一方、５月下旬にも首の故障でＤＬ入り。７日の登板は病気を理由に回避していた。（共同）
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