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文科相、加計文書の追加調査へ 世論の反発踏まえ

更新日時：2017年6月9日(金) AM 09:30
　松野博一文部科学相は９日、学校法人「加計学園」（岡山市）の獣医学部新設を巡り、「総理の意向」などと記載された文書について追加調査を行う方針を固めた。世論の反発を踏まえた。政府関係者が明らかにした。

 

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