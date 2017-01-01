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ＮＨＬペンギンズが２連覇に王手 スタンリー杯
更新日時：2017年6月9日(金) PM 12:54
【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケー、ＮＨＬのスタンリー・カップ決勝（７回戦制）は８日、ピッツバーグで第５戦が行われ、昨季王者で東カンファレンスのペンギンズが６―０で西カンファレンスのプレデターズを下し、通算３勝２敗で２連覇へあと１勝とした。
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