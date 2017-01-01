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テニス楽天ＯＰに錦織出場へ 世界３位バブリンカも
更新日時：2017年6月9日(金) PM 07:22
日本テニス協会は９日、男子ツアー大会の楽天ジャパン・オープン（１０月２日開幕・東京有明テニスの森公園）に、過去２度優勝で世界ランキング９位の錦織圭（日清食品）が出場すると発表した。世界３位のスタン・バブリンカ（スイス）も出場予定。
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