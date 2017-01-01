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米女子バスケ、渡嘉敷来夢３得点 フィーバー戦

更新日時：2017年6月10日(土) AM 11:15
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は９日、敵地インディアナ州インディアナポリスでのフィーバー戦で約１２分プレーし、３得点だった。チームは８０―８３で敗れた。（共同）

 

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