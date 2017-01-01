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オ５―３中（１０日） オリックス、八回に逆転

更新日時：2017年6月10日(土) PM 05:26
　オリックスが逆転勝ち。２―３の八回１死二、三塁から中島の２点二塁打と小谷野の犠飛で３点を奪った。吉田一が今季初勝利。中日は３連敗。七回にビシエド、ゲレーロの連続ソロなどで３点を挙げたが、八回に柳と伊藤が打たれた。

 

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