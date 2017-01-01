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西６―２Ｄ（１０日） 西武が快勝

更新日時：2017年6月10日(土) PM 05:54
　西武が快勝した。一回に秋山の２ランで先制。二回に金子侑の犠飛と秋山の適時打などで３点を加え、八回に外崎のソロで突き放した。四回途中から救援したガルセスが２回１／３を無失点で２勝目。ＤｅＮＡは先発の平良が崩れた。

 

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