西武が無失点リレーで貯金を今季最多の１１とした。四回１死三塁から秋山の二ゴロ（記録は野選）で先制。ウルフは７回２安打無失点で６勝目。九回は増田が締めて１３セーブ目。ＤｅＮＡは打線が今永を援護できず今季４度目の零敗。