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インディカー、佐藤は１０位 第９戦

更新日時：2017年6月11日(日) PM 04:49
　自動車インディカー・シリーズ第９戦は１０日、米テキサス州フォートワースで決勝が行われ、８番手で出た佐藤琢磨（ホンダ）は１０位だった。ウィル・パワー（オーストラリア、シボレー）が今季２勝目を挙げた。（共同）

 

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