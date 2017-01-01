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楽４―３広（１１日） 楽天が競り勝つ

更新日時：2017年6月11日(日) PM 04:13
　楽天が接戦を制した。２―２の七回に岡島が左犠飛。再び同点で迎えた八回は藤田が右前に勝ち越し打を放った。九回を締めた松井裕が３年連続２０セーブに到達。広島は中崎、ジャクソンがそれぞれ先頭打者の出塁を許し、失点した。

 

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