ソフトバンクは一回にデスパイネの適時打などで２点先制。３―２の八回は今宮、柳田の連続適時打で突き放した。今季初登板の山田が５回１失点で白星。六回から４投手の継投でサファテが１９セーブ目。阪神は小野が６四球と乱れた。