日本ハムが快勝した。三回に西川の２ランで先制。四回に田中賢の三塁打と中島の適時打で２点、七回に大田の２試合連発の８号ソロと効果的に得点した。村田は５回１失点でプロ初勝利。巨人の宮国は四回途中４失点と粘れず７敗目。