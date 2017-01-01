ヤクルトが１分けを挟んだ連敗を１０で止めた。一回に上田の適時三塁打、山田の適時二塁打など打者一巡の猛攻で７点を奪った。ブキャナンは７回２失点で５月２日以来の３勝目。終盤は継投でしのいだ。ロッテの連勝は３で止まった。