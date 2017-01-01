明治安田Ｊ２第１８節最終日（１１日・トランスコスモススタジアム長崎ほか＝７試合）長崎は熊本を１―０、愛媛は岐阜を２―０でそれぞれ下した。長崎が勝ち点３１で５位、愛媛は同３０で７位。水戸は松本を１―０で破り、３連勝とした。