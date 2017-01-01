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水球女子の日本は８位 ワールドリーグ、上海

更新日時：2017年6月11日(日) PM 10:19
　水球女子のワールドリーグは１１日、上海で行われ、７、８位決定戦で日本はオーストラリアに８―１０で敗れ、最下位の８位に終わった。（共同）

 

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