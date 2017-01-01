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射撃の松田が２位 ワールドカップで

更新日時：2017年6月12日(月) AM 12:01
　射撃のワールドカップ（Ｗ杯）は１１日、アゼルバイジャンのガバラで行われ、男子１０メートルエアピストルで松田知幸（神奈川県警）が２３７・９点をマークし、２位に入った。（共同）

 

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