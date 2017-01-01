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エミレーツ勝利にあと１勝 ヨット、ア杯の挑戦艇決定戦決勝

更新日時：2017年6月12日(月) AM 11:42
　世界最高峰のヨットレース、第３５回アメリカズカップ（ア杯）の挑戦艇決定戦は１１日、英領バミューダのハミルトンで５戦先勝の決勝が行われ、エミレーツ（ニュージーランド）がアルテミス・レーシング（スウェーデン）に２勝１敗で通算成績を４勝２敗とし、勝利まであと１勝に迫った。（共同）

 

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