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Ｗ杯予選メキシコ―米国引き分け 北中米カリブ海

更新日時：2017年6月12日(月) PM 02:41
　サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米カリブ海最終予選は１１日、メキシコ市で行われ、首位のメキシコが米国と１―１で引き分けた。メキシコは勝ち点を１４とし、米国は同８で３位。（共同）

 

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