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高校生１１２人が食中毒、東京 防災訓練に参加
更新日時：2017年6月12日(月) PM 05:26
東京都は１２日、防災訓練に参加した都立小岩高の１年生１１２人が下痢などを訴え、集団食中毒と断定したと発表した。炊かずに食べられるアルファ化米の「わかめごはん」が原因の可能性が高いという。
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