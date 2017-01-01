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テニス、奈良が２回戦進出 エイゴンＯＰ
更新日時：2017年6月14日(水) AM 01:52
女子テニスのエイゴン・オープンは１３日、英国のノッティンガムで行われ、シングルス１回戦で奈良くるみ（安藤証券）がローレン・デービス（米国）に６―３、６―３で勝ち、２回戦に進んだ。（共同）
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