脇腹痛で故障者リスト（ＤＬ）入りしている米大リーグ、マーリンズの田沢が１３日、傘下のマイナー、２Ａジャクソンビルの一員としてビロクシ戦の六回に２番手で登板し、２／３回を投げて１本塁打を含む５安打４失点、２三振で負け投手になった。５月１７日のＤＬ入り後、マイナーでの調整登板は２度目だった。（共同）