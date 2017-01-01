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大リーグ、田沢４失点で負け投手 ＤＬ入り後２度目のマイナー登板
更新日時：2017年6月14日(水) PM 01:30
脇腹痛で故障者リスト（ＤＬ）入りしている米大リーグ、マーリンズの田沢が１３日、傘下のマイナー、２Ａジャクソンビルの一員としてビロクシ戦の六回に２番手で登板し、２／３回を投げて１本塁打を含む５安打４失点、２三振で負け投手になった。５月１７日のＤＬ入り後、マイナーでの調整登板は２度目だった。（共同）
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