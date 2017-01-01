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２Ａジャクソン、中後は２失点 ダイヤモンドバックス傘下

更新日時：2017年6月14日(水) PM 01:04
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後が１３日、テネシー戦の五回途中から２番手で登板し、１回２／３を２安打２失点、１三振２四死球で勝敗は付かなかった。（共同）

 

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