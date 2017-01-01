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米女子バスケ、渡嘉敷は３得点 ドリーム戦で９分プレー

更新日時：2017年6月14日(水) PM 01:13
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は１３日、本拠地シアトルでのドリーム戦で約９分プレーし３得点、１アシストだった。チームは延長の末に８６―９１で敗れた。（共同）

 

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