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東証、１５円安 午前９時１５分現在

更新日時：2017年6月15日(木) AM 09:01
　１５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１５円５１銭安の１万９８６８円０１銭となった。

 

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