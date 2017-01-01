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東証、１５円安 午前９時１５分現在
更新日時：2017年6月15日(木) AM 09:01
１５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１５円５１銭安の１万９８６８円０１銭となった。
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