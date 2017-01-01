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フェンシング、江村が３位 アジア選手権、女子サーブル個人

更新日時：2017年6月16日(金) AM 01:42
　フェンシングのアジア選手権は１５日、香港で行われ、女子サーブル個人で江村美咲（中大）が３位に入った。（共同）

 

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