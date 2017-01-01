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森友学園・籠池氏を強制捜査へ 大阪地検特捜部

更新日時：2017年6月16日(金) AM 09:51
　学校法人「森友学園」の籠池泰典前理事長（６４）が大阪府から幼稚園の補助金をだまし取った疑いが強まったとして、大阪地検特捜部が１８日にも詐欺容疑で学園の関係先を家宅捜索する方針を固めたことが１６日、関係者への取材で分かった。

 

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