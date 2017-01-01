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将棋の最年少、藤井が２７連勝 歴代最多にあと１勝

更新日時：2017年6月17日(土) PM 03:14
　将棋の最年少プロ棋士、藤井聡太四段は１７日、大阪市の関西将棋会館で指された朝日杯オープン戦１次予選でアマチュアの藤岡隼太さんを破り、自身の歴代単独２位の公式戦連勝記録を「２７」に更新し、歴代最多の２８連勝にあと１勝と迫った。

 

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