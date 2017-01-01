中日が連敗を３で止めた。木下拓が二回に犠飛で先制点を挙げ、四回も適時二塁打を打って計２打点。バルデスが７回２安打１失点と好投し、３勝目となった。西武は佐野が一回途中で負傷降板したのが響き、投打ともに精彩を欠いた。