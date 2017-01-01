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広３―２ソ（１７日） 丸が勝ち越し弾

更新日時：2017年6月17日(土) PM 05:11
　広島が逆転勝ち。０―２の四回にエルドレッドの２点適時打で追い付き、八回先頭打者の丸が中越えに勝ち越しのソロを放った。八回を抑えた中崎が２勝目。ソフトバンクは救援の岩崎が一発に沈み、打線も２点止まりだった。

 

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