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ヤ３―６日（１８日） 日ハム・有原が４勝目
更新日時：2017年6月18日(日) PM 05:16
日本ハムは四回にレアードの２点適時打で先制し、六回は市川の二塁打などで２点を挙げてリードを広げた。有原が九回途中３失点で約１カ月ぶりの４勝目を挙げた。ヤクルトは連勝が４で止まり、石川は７敗目を喫した。
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