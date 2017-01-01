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巨７―５ロ（１８日） 巨人がサヨナラ勝ち

更新日時：2017年6月18日(日) PM 06:50
　巨人が逆転サヨナラ勝ちで開幕以来の同一カード３連戦３連勝を飾った。３―５の延長十二回に坂本勇の二塁打で１点差に迫ると、途中出場の亀井が３ランを放った。ロッテは終盤に追い付き、十二回に勝ち越しながら５連敗を喫した。

 

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