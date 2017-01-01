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Ｊ１、横浜Ｍが３連勝で５位 第１５節最終日
更新日時：2017年6月18日(日) PM 08:08
明治安田Ｊ１第１５節最終日（１８日・味の素スタジアムほか＝２試合）横浜Ｍは天野が見事な右足シュートを決めてＦＣ東京に１―０で競り勝ち３連勝。勝ち点を２６に伸ばして５位に浮上した。磐田は浦和を４―２で破り、２連勝で同２２とした。
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