明治安田Ｊ１第１５節最終日（１８日・味の素スタジアムほか＝２試合）横浜Ｍは天野が見事な右足シュートを決めてＦＣ東京に１―０で競り勝ち３連勝。勝ち点を２６に伸ばして５位に浮上した。磐田は浦和を４―２で破り、２連勝で同２２とした。