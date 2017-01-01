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カヌー、羽根田は準決勝で２０位 スラロームＷ杯

更新日時：2017年6月19日(月) AM 12:29
　カヌー・スラロームのワールドカップ（Ｗ杯）第１戦は１８日、プラハで行われ、男子カナディアンシングルでリオデジャネイロ五輪銅メダルの羽根田卓也（ミキハウス）は準決勝で２０位に終わり、決勝進出を逃した。（共同）

 

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