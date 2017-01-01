文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

田沢、１回を三者凡退 傘下の２Ａでペンサコーラ戦

更新日時：2017年6月19日(月) AM 09:00
　脇腹痛で故障者リスト（ＤＬ）入りしている米大リーグ、マーリンズの田沢が１８日、傘下のマイナー、２Ａジャクソンビルの一員としてペンサコーラ戦の四回に２番手で登板し、１回を２三振で三者凡退とした。５月１７日にＤＬ入り後４度目のマイナー登板で、メジャー復帰の時期は未定。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ