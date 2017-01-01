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女子テニス、ベキッチ今季初勝利 エイゴン・オープン

更新日時：2017年6月19日(月) PM 12:45
　女子テニスのエイゴン・オープンは１８日、英国のノッティンガムでシングルス決勝が行われ、ドナ・ベキッチ（クロアチア）がジョアンナ・コンタ（英国）に２―６、７―６、７―５で競り勝ってツアー今季初勝利、通算２勝目を挙げた。（共同）

 

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