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２Ａジャクソン中後は無失点 バーミンガム戦

更新日時：2017年6月19日(月) PM 12:56
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後が１８日、バーミンガム戦の七回から４番手で登板し、１回２／３を１安打無失点、１三振１暴投で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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