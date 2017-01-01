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米女子バスケ、渡嘉敷来夢９得点 スターズ戦で約１４分プレー

更新日時：2017年6月19日(月) PM 12:30
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は１８日、本拠地シアトルでのスターズ戦で約１４分プレーし、９得点、１リバウンドだった。チームは７５―５７で勝った。（共同）

 

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