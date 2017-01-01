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安藤ハザマを家宅捜索 詐欺容疑、東京地検特捜部
更新日時：2017年6月19日(月) PM 02:18
東京電力福島第１原発事故の除染事業で、建設会社の安藤ハザマ（東京）が作業員の宿泊費の領収書を改ざんするなどした問題に絡み、東京地検特捜部は１９日、詐欺容疑などで同社を家宅捜索した。
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