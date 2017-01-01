文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

マック店頭、電子マネー使えず システムがウイルス感染

更新日時：2017年6月19日(月) PM 06:16
　日本マクドナルドは１９日、販売管理などに使われるシステムがコンピューターウイルスに感染したと発表した。全国約２９００店全てで、一部の電子マネーが利用できなくなった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ